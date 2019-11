Rheinische Post: Grüne und Union noch nicht auf Augenhöhe Kommentar Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Die Grünen und nicht die AfD konkurrieren mit der Union umdas Kanzleramt, sagt CSU-Chef Markus Söder. Das ist sicher richtig, denn die AfDhat es erkennbar (noch) nicht auf das Kanzleramt abgesehen, sondern nur auf vielWachstum in der Opposition. Richtig ist auch Söders Analyse, dass Wahlen imWesten gewonnen werden, nicht im Osten. Hier liegen die Grünen (noch) klar vorder AfD. Wenn es aber zu Wahlen kommt, so zeigt die Erfahrung der letzten Jahre,schneiden die Grünen regelmäßig schlechter ab, als es die Umfragen zuvorsignalisiert hatten. Die Grünen haben seit Anfang 2018 Vieles richtig gemacht.Die populären Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck haben, zumindestnach außen, für Geschlossenheit und Aufbruch gesorgt. Sie nutzten konsequent dasMomentum der SPD-Schwäche, um sich selbst als neue linke Volkspartei zuempfehlen. Zudem hat die Partei ihren Markenkern erhalten. In SachenKlimaschutz, Agrar- und Verkehrswende haben die Grünen ihren Kompetenz-Vorsprungvor allen anderen Parteien bewahrt, obwohl auch alle anderen diese Themen längstentdeckt haben. Zugleich ist es strategisch richtig, sich breiter aufzustellenund um mehr Wirtschaftskompetenz zu bemühen. Viel spricht aber dafür, dass derGrünen-Hype allmählich abebbt. Die Thüringen-Wahl, bei der die Grünen nur knappdie Fünf-Prozent-Hürde genommen haben, hat ein Stadt-Land-Problem der Parteioffenbart: In den Städten überzeugt sie viele Bohemiens, während auf dem Landviele Menschen Nachteile für sich fürchten, wenn die Forderungen der Grünen etwanach höheren CO2-Preisen umgesetzt werden. Darauf hat die Parteispitze nochkeine ausreichenden Antworten - und so lange sind die Grünen auch doch nochnicht auf Augenhöhe mit der Union.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell