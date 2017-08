Rheinische Post: Grüne sehen nach Rostocker Stadionkrawallen vor allem den DFB in der Pflicht

Düsseldorf (ots) - Für Grünen-Chef Cem Özdemir ist nach denKrawallen beim Pokalspiel in Rostock vor allem der DFB in derPflicht. "Wir sehen den Fußball sowohl durch eine zunehmendeKommerzialisierung, aber auch durch gewaltbereite Gruppierungenbedroht", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe). "Insbesondere der DFB ist hier dringendgefordert", unterstrich der Spitzenkandidat. Zugleich gelte es,"entschlossen und mit Härte" gegen gewaltbereite Randalierervorzugehen. "Auch in Fankurven können wir keine rechtsfreien Räumeakzeptieren", erklärte Özdemir. Die stellvertretende Vorsitzende derSPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, forderte "konsequenteEinlasskontrollen, um das Mitführen von Bengalos undFeuerwerkskörpern zu unterbinden". Zudem seien Stadionverbote undschnelle strafrechtliche Sanktionierungen nötig. DerUnionsfraktionsvize Stephan Harbarth verlangte, dass alle Beteiligtenan einem Strang zögen. "Stadionverbote und Meldeauflagen müssenkonsequent ausgesprochen und durchgesetzt werden", sagte Harbarth der"Rheinischen Post".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell