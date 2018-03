Rheinische Post: Grüne kritisieren RWE-Deal und Laschet

Düsseldorf (ots) - Die Chefin der NRW-Grünen, Mona Neubaur,kritisiert den Energie-Deal. "RWE und Eon gefährden durch dieAufteilung der Geschäfte von Innogy rund 5000 Arbeitsplätze. Damitzeichnet sich ab, dass tausende Beschäftigte die Zeche dafür zahlenwerden, dass Energiekonzerne weiterhin nach einem zukunftsfestenGeschäftsmodell suchen", sagte sie der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Zugleich kritisierte sie diepositive Haltung von Armin Laschet: "Erstaunlich ist, dassMinisterpräsident Laschet treu zu seinen Verbündeten in denChefetagen der Konzerne steht und die Einigung vorschnell begrüßt."Stattdessen müssen Landes- und Bundesregierung endlich Leitplankenfür einen energiepolitischen Weg in Richtung Zukunft zu setzen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell