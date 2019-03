Rheinische Post: Grüne fordern höhere Bußgelder für Falschparker

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Angesichts der wachsenden Probleme mitFalschparkern in den Städten machen sich die Grünen für eine Erhöhungder Bußgelder stark. "Die Strafzahlungen für Falschparken sollten demeuropäischen Durchschnitt angeglichen werden, um Fehlverhaltenwirksamer zu begegnen", sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion imnordrhein-westfälischen Landtag, Arndt Klocke, der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch). Deutschland liege mit seinemBußgeldkatalog im unteren Bereich im Vergleich mit seineneuropäischen Nachbarn, betonte Klocke. Die CDU würde einer Erhöhungder Bußgelder offen gegenüberstehen. "Wenn das im Kampf gegen dasFalschparken das einzig wirksame Mittel ist, dann gilt es, über eineAnpassung nachzudenken", sagte Klaus Voussem, verkehrspolitischeSprecher der CDU-Landtagsfraktion. Auch die DeutschePolizeigewerkschaft (DPolG) unterstützt die Forderung der Grünen."Eine deutliche Anhebung der Bußgelder würde auf jeden Fall Sinnmachen. Dadurch steigt die Einsicht, sich an Recht und Gesetz zuhalten. Das sieht man zum Beispiel in den Niederlanden", sagte ErichRettinghaus, NRW-Chef der DPolG.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell