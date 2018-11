Rheinische Post: Grüne fordern Zeitplan für Kohleausstieg noch vor der Klimakonferenz

Düsseldorf (ots) - Die Grünen haben ungeachtet der jüngstenFristverlängerung für die Kohlekommission eine schnelle Entscheidungüber den Zeitplan für den Kohleausstieg in der kommenden Wochegefordert. "Es muss dabei bleiben, dass die Kommission in dernächsten Woche den Fahrplan zum Kohleausstieg verabschiedet", sagteGrünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Freitag). "Es ist wichtig, dass Deutschland für die nächsteinternationale Klimakonferenz in Polen ein deutliches Aufbruchssignalsendet, dass es wieder für einen ambitionierten Klimaschutz steht unddamit die Lebensgrundlagen schützen will", sagte Krischer. "Wenn dieostdeutschen Ministerpräsidenten länger über Strukturhilfen für dieBraunkohleregionen reden wollen, kann man das machen. Dies darf abernicht die Entscheidungen verzögern, wie die Klimaschutzziele für dasJahr 2020 noch erreicht werden können und wie es danach weitergeht",betonte der Grünen-Politiker. Die internationale Klimakonferenzfindet vom 3. bis 14. Dezember im polnischen Katowice statt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell