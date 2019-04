Düsseldorf (ots) - Die Grünen fordern nach den Worten ihresFraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter die Einführung vonEU-Klimazöllen für "schmutzige Produkte" aus Drittländern wie China."Wir müssen für fairen Wettbewerb sorgen. Darum brauchen wirKlimazölle", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). "Ausländische Firmen, die ihre Produkte schmutzig, alsomit hohem CO2-Ausstoß herstellen, müssten dann einen Ausgleichzahlen, wenn sie auf dem europäischen Markt verkaufen wollen", sagteder Grünen-Politiker. "In besonders krassen Fällen, beispielsweisebei Import-Soja, für das Regenwald gerodet wurde und Menschen vonihrem Land vertrieben wurden, braucht es auch ein Importverbot",erklärte Hofreiter. Das Pariser Klimaabkommen undMenschenrechtsstandards müssten in die internationale Handelspolitikintegriert werden. "Der brasilianische Regierungschef Bolsonaroerklärt, Menschenrechte und Klimaschutz interessieren ihn nicht, abergleichzeitig will er möglichst viel Rindfleisch nach Europaexportieren. Da sagen wir: So geht´s nicht", sagte derGrünen-Politiker. Die EU solle daher Handelsverträge nur nochabschließen, wenn ökologische und soziale Bedingungen erfüllt seien.Einen entsprechenden Beschluss zum Handel will dieGrünen-Bundestagsfraktion kommende Woche auf ihrer Klausurtagungfällen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell