Rheinische Post: Grüne fordern Eine-Milliarde-Sofortprogramm für bezahlbaren Wohnraum

Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring Eckardthat der großen Koalition vor dem Wohngipfel Untätigkeit vorgeworfenund ein Eine-Milliarde-Sofortprogramm für mehr bezahlbaren Wohnraumgefordert. "Es braucht noch in diesem Jahr einEine-Milliarde-Sofortprogramm für bezahlbaren Wohnraum, damit dieWohnungsnot in den Städten bekämpft wird", sagte Göring-Eckardt derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Gegen Wohnungsnot hilftkein Kaffeeklatsch. Ein dreistündiger Wohngipfel kann nichtkaschieren, dass die Bundesregierung in den vergangenen Jahren in derWohnungspolitik versagt hat", sagte sie. "Anstatt endlich die Ärmelhochzukrempeln, hat die große Koalition ihren oberstenwohnungspolitischen Beamten diese Woche entlassen. Das ist einfatales Signal und zeigt, dass die Wohnungspolitik in dieserBundesregierung keinen Stellenwert hat", sagte Göring-Eckardt.Bau-Staatssekretär Gunther Adler (SPD) muss im Innenministerium dembisherigen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen weichen.