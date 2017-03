Rheinische Post: Grüne fordern Demografie-Verantwortung im Kanzleramt

Düsseldorf (ots) - Nach Ansicht der Grünen muss die Verantwortungfür die Demografie-Politik der Bundesregierung künftig in den Händeneiner Staatsministerin im Kanzleramt liegen. "DieDemografie-Strategie der Bundesregierung ist gescheitert", sagteGrünen-Demografie-Expertin Doris Wagner der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Das heute imKanzleramt stattfindende Treffen sei ein "Gipfel derSelbstbeweihräucherung". Tatsächlich sei der Demografie-Check einzahnloser Tiger und die Demografie-Strategie eine Sammlung vonAltbekanntem ohne Vision oder Inspiration. Erforderlich sei eineklare Strategie mit einer politischen Steuerung aus derRegierungszentrale. Bedenken meldete auch der Chef der DeutschenGesellschaft für Demografie, der Bonner Politikprofessor TilmannMayer, an. "Mit der Rente mit 63 hat die Regierung ihre eigeneDemografie-Strategie torpediert", sagte Mayer der Zeitung unterVerweis auf den demografischen Wandel, der bei längererLebenserwartung auch längere Lebensarbeitszeiten notwendig mache.Mayer vermisste auch ein Migrationskonzept innerhalb derDemografie-Strategie. Man dürfe Flüchtlinge nicht mit Migrantenverwechseln.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell