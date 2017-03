Rheinische Post: Grüne fordern Anzeigepflicht von Steuertricks für Banken und Steuerberater

Düsseldorf (ots) - Die Grünen fordern für Banken und Steuerberaterdie Einführung einer Anzeigepflicht der Steuervermeidungsstrategien,die sie ihren großen Kunden empfehlen. "Wir wollen zukünftig Bankenund Steuerberater verpflichten, ihre Steuerminimierungsstrategien demFinanzamt anzuzeigen", heißt es in einem Beschluss derGrünen-Bundestagsfraktion vom Dienstagabend. Er liegt der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vor."Es sind die großen, weltweit tätigen Steuerberatungsgesellschaften,die Umsätze in Milliardenhöhe damit erzielen, die verschiedenenSteuersysteme der Welt zu analysieren und Strategien zurinternationalen Steuerminimierung zu verkaufen", heißt es zurBegründung in dem Papier. Durch die gesetzliche Anzeigepflicht"erfahren die Finanzbehörden frühzeitig von neuen Gestaltungen undungewollten Gesetzeslücken", schreiben die Grünen in ihrem Beschluss.Multinationale Konzerne sollen zudem offenlegen müssen, in welchenLändern sie welche Wertschöpfung erzielen und wie viel Steuern sie inden Ländern bezahlen. "Durch Steuerschlupflöcher, zu wenigTransparenz und unterausgestattete Steuerbehörden entgehen demGemeinwesen jährlich Milliardenbeiträge", sagteGrünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der Redaktion. "Daskönnen und dürfen wir nicht akzeptieren. Über konkrete undöffentliche Berichterstattung sollen die Konzerne transparent machen,wo ihre Wertschöpfung stattfindet. Steuervermeidungsstrategien sollenzukünftig anzeigepflichtig werden", sagte Göring-Eckardt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell