Rheinische Post: Grüne begrüßen Vertagung der Kohlekommission und kritisieren Planlosigkeit beim Strukturwandel in den Revieren

Düsseldorf (ots) - Die Grünen begrüßen die Vertagung derKohlekommission. "Kein Wunder, dass Merkel jetzt die Kohlekommissionum Aufschub bittet. Die Bundesregierung hat für den erforderlichenStrukturwandel in den Braunkohlerevieren nicht den geringsten Plan",sagte Oliver Krischer, Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Weder die schnelleBahnverbindung durch die Lausitz nach Polen noch die Anbindung derKohlereviere ans schnelle Internet sind auch nur ansatzweisevorbereitet, von 5G-Frequenzen ganz zu schweigen." Er verwies auf dieentsprechenden Antworten der Bundesregierung auf eine kleine Anfrageseiner Partei. "Bundesinstitutionen sollen nur in den ZentrenKöln/Bonn oder Leipzig angesiedelt werden, aber nicht in den Revierenselbst. Es ist ungeheuerlich, dass das reiche Bayern vonVerkehrsminister Scheuer eine Priorisierung gleich mehrererBahnstrecken erhält, während die Bahn durch die Lausitz weiterhin aufden Sankt Nimmerleinstag verschoben wird." Krischers Fazit: "DieseBundesregierung lässt die Menschen in den Braunkohleregionen im Regenstehen. Es wird Zeit, dass die Kohlekommission Druck macht und dieMerkel-Regierung aus dem Tiefschlaf weckt."