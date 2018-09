Rheinische Post: Grüne: Ohne Klimaschutz im Grundgesetz kein Ja zur Lockerung des Kooperationsverbots

Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardthat zum Auftakt der Bundestags-Haushaltswoche bekräftigt, ihre Parteiwerde der geplanten Grundgesetzänderung für eine bessereBildungspolitik nur unter strengen Bedingungen zustimmen. "DieBundesregierung möchte das Kooperationsverbot in der Bildung lockernund braucht dafür unsere Stimmen, der Entwurf geht uns aber nichtweit genug", sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). "Die Investitionen in die Sanierung von Bestandsimmobilienund die technische Ausstattung müssen einhergehen mit Investitionenin die Köpfe junger Leute", sagte Göring-Eckardt. "Zudem fordern wir,dass der Klimaschutz im Grundgesetz verankert wird", so dieFraktionsvorsitzende. "Damit Klimaschutz nicht von der Lust und Launeeiner einzelnen Bundesregierung abhängt, brauchen wir eineHandlungsverpflichtung zur Umsetzung der Pariser Klimaziele", sagteGöring-Eckardt. Ohne die Stimmen von FDP und Grünen hätte Merkelsgroße Koalition im Bundestag und Bundesrat keine Mehrheit für diegeplante Lockerung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Kommunenim Grundgesetz. Die Grundgesetzänderung ist mit der für Novembergeplanten Verabschiedung des Bundeshaushalts 2019 verbunden. Sie wirdauch in der am Montag beginnenden traditionellen Haushaltswoche imBundestag eine wichtige Rolle spielen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell