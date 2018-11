Rheinische Post: Grüne: Merkel muss zur Klimakonferenz fahren

Düsseldorf (ots) - Die Grünen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) in einem Brandbrief dringend aufgefordert, an derUN-Klimakonferenz in Polen vom 3. bis 14. Dezember teilzunehmen. "Dieentscheidenden Jahre für den Klimaschutz ließen Sie verstreichen",heißt es in dem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiterund der Klima-Sprecherin Lisa Badum an Merkel. Er liegt derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vor. Während andere LänderKlimaschutzgesetze einführten, habe die Regierung Merkel"klimaschützende Regelungen mit großer Zuverlässigkeit abgewürgt",kritisieren Hofreiter und Badum. Dennoch schaue die Welt weiter aufDeutschland, "das noch immer und trotz allem als Schrittmacher füreine klimafreundlichere Zukunft wahrgenommen wird". Deutschlandmüsse dringend wieder zum Antreiber werden. Gerade deshalb müsseMerkel an der Klimakonferenz teilnehmen. "Wir appellieren an Sie:Stellen Sie sich Ihrer Verantwortung. Fahren Sie nach Katowice", sodie Grünen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell