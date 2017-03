Rheinische Post: Grüne: Lohngerechtigkeits-Gesetz hilft 92 Prozent der berechtigten Frauen nicht

Düsseldorf (ots) - Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischenFrauen und Männern wird nach Berechnungen der Grünen für gut 90Prozent der weiblichen Beschäftigten in den größeren deutschenUnternehmen keinen Vorteil bringen. Die Grünen berufen sich dabei aufeine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage, die der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe)vorliegt. Demnach betrug die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern imvergangenen Jahr 21 Prozent. Sie ist dem Papier zufolge seit 2006 nurum zwei Prozentpunkte gesunken. In den rund 19.000 Unternehmen mitmehr als 200 Beschäftigten sind rund sieben Millionen weiblicheAngestellte tätig, heißt es in der Antwort. Von ihnen arbeiten 84Prozent in tarifgebundenen und weitere acht Prozent intarifungebundenen Firmen, die einen Branchentarifvertrag anwenden. Imvorliegenden Gesetzentwurf ist aber vorgesehen, dass Frauen in diesentarifgebundenen und tarifanwendenden Betrieben nur einen"vereinfachten Auskunftsanspruch" über die Gehaltsstruktur erhaltensollen. Das bedeute in der Praxis, dass sie nur Auskunft über dieEntgeltregelung bekommen könnten, nach der sie bezahlt würden, sagteGrünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke der Zeitung. "DasAuskunftsrecht bedeutet in der Realität für 92 Prozent derberechtigten Frauen, dass sie einfach bei der Gewerkschaft nach demTarifvertrag fragen könnten. Mehr Auskunft werden sie von ihremArbeitgeber auch nicht bekommen", sagte Müller-Gemmeke.Kontext:Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit soll kommende Woche vomBundestag verabschiedet werden. Es sieht einen Auskunftsanspruch fürAngestellte in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten vor: DerArbeitgeber soll sie auf Wunsch darüber informieren müssen, wie vielsechs Kollegen in vergleichbarer Funktion verdienen.Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) erhofft sich davon, dassFrauen mehr über die Gehaltshöhe ihrer männlichen Kollegen erfahren,um für sich gegebenenfalls ein höheres Gehalt fordern zu können.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell