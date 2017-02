Rheinische Post: Grüne: Arbeitslosengeld I schon nach vier Monaten Beschäftigungszeit zahlen

Düsseldorf (ots) - In einem Acht-Punkte-Plan zum Arbeitsmarktfordern die Grünen, dass Arbeitslosengeld I künftig schon nach kurzerBeschäftigungszeit gezahlt werden soll. "Wir wollen, dass es bereitsnach vier Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung einenAnspruch auf ALG I gibt", heißt es in dem Papier, das der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe)vorliegt. Bislang gilt ein solcher Anspruch erst nach einem JahrBeschäftigung. Die Grünen widersprechen auch der Forderung vonSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, das Arbeitslosengeld I zuverlängern. "Die Verlängerung des ALG-I-Bezugs allein verzögert nurden Übergang in ALG II, verhindert ihn aber nicht", heißt es in demPapier. Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt wirft Schulzvor, an der falschen Stelle anzusetzen. "Er richtet den Blick nur aufdie Gruppe der älteren Facharbeiter. Dabei ist die Beschäftigungslagefür Facharbeiter in Deutschland derzeit gut", sagte Göring-Eckardt.Sie beklagte, Schulz habe für kurzfristig Beschäftigte, fürLeiharbeiternehmer oder für prekär beschäftigte Frauen nichtsanzubieten. Sie landeten bei Arbeitslosigkeit meist direkt in HartzIV. In dem Acht-Punkte-Plan fordern die Grünen zudem eineNeuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze und die "Einführung einesgeförderten, langfristig angelegten sozialen Arbeitsmarkts".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell