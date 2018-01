Rheinische Post: Groko-Sondierungen: Union und SPD wollen Sozialabgaben bei unter 40 Prozent stabilisieren

Düsseldorf (ots) - Union und SPD wollen sich im Fall einerNeuauflage der großen Koalition Zurückhaltung bei den Sozialausgabenauferlegen. Die Summe der Abgaben für die Sozialversicherungen soll40 Prozent nicht übersteigen. Das geht aus dem Beschlusspapier derSondierungsarbeitsgruppe für Wirtschaft, Verkehr und Digitalisierunghervor, das der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe) vorliegt. "Die Sozialabgaben wollen wir imInteresse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei unter 40 Prozentstabilisieren", heißt es in dem Papier. Die Sondierer schreiben auch:"Unser Ziel ist Vollbeschäftigung. Insbesondere Langzeitarbeitslosegilt es besser zu fördern und zu aktivieren und ihnen den(Wieder)Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell