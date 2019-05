Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende UnionsfraktionschefHermann Gröhe (CDU) hat den Gesetzentwurf der SPD zur Einführungeiner Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung als "finanzpolitischenund sozialpolitischen Offenbarungseid" bezeichnet. "Das ist einmilliardenschwerer Verstoß gegen den Koalitionsvertrag, in dem wiruns auf eine Bedürftigkeitsprüfung verständigt haben", sagte Gröheder Online-Ausgabe der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Da die Unionsich darauf nicht einlassen könne, müssten jetzt jene Menschen auffinanzielle Besserstellung durch die Grundrente warten, die das Geldwirklich bräuchten. Die SPD wolle Steuereinnahmen verteilen, die esnoch gar nicht gebe wie die geplante Finanztransaktionssteuer. "Dassind Taschenspielertricks einer im Endspurt eines Wahlkampfsverzweifelten Partei." Die Menschen seien aber schlau. "Sie werdendas durchschauen." Gröhe sagte, das jetzige Verhalten der SPDgefährde auch die Arbeit der Koalition an einem Rentenkonsens. Wennsich die SPD schon an dieser eindeutig und einvernehmlich imKoalitionsvertrag formulierten Stelle streite, werde es im Bemühen umein gesamtes Rentenkonzept noch ganz andere Probleme geben.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell