Rheinische Post: Gröhe: Tariferhöhungen für Pflegekräfte im Krankenhaus müssen künftig vollständig von den Krankenkassen getragen werden

Düsseldorf (ots) - Tariferhöhungen für Pflegekräfte im Krankenhausmüssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)künftig vollständig von den Krankenkassen bezahlt werden. Es müsseüberall in Deutschland faire Löhne für diejenigen geben, die in derPflege täglich Enormes leisteten, sagte Gröhe der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Und das musskünftig auch für den Krankenhausbereich gelten." Bisher werden dieTarifsteigerungen dort nur teilweise von den Kostenträgern getragen.Gröhe betonte, die Pflegekassen und Sozialhilfeträger seiengesetzlich verpflichtet worden, die Zahlung von Tariflöhnen in derAltenpflege als wirtschaftlich anzuerkennen und damit voll zuübernehmen. "Jetzt sind die Pflegeeinrichtungen am Zug." WennKliniken Lohnerhöhungen für Pflegekräfte durch Personalabbau ananderer Stelle finanzierten und damit die Arbeitsbedingungen derPflegekräfte verschlechterten, helfe das niemandem. Gröhe: "Die Uniontritt dafür ein, dass Tariferhöhungen für Pflegekräfte im Krankenhauskünftig vollständig von den Krankenkassen getragen werden." Fürpflegende Angehörige konnten die Rentenbeiträge, die aus derPflegeversicherung bezahlt werden, nach Gröhes Angaben in den erstendrei Quartalen 2017 um 45 Prozent erhöht werden. "Allein das sindetwa 330 Millionen Euro mehr", sagte der Minister.www.rp-online.de