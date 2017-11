Rheinische Post: Göring-Eckardt schlägt für Kohleausstieg Strukturfonds für Beschäftigte und Regionen vor

Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende KatrinGöring-Eckardt hat im Ringen um einen Jamaika-Kompromiss für denKohleausstieg einen Strukturfonds für die betroffenen Beschäftigtenund Regionen vorgeschlagen. Beim Kohleausstieg handele es sich umeinen schwierigen und langwierigen Transformationsprozess, sagteGöring-Eckardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe). "Es braucht einen Strukturfonds und echteUnterstützung für Kohleregionen von der Lausitz bis zum Ruhrgebiet."Union, FDP und Grüne müssten sich jetzt einig darüber werden, wiegroß die Einsparsumme an Millionen Tonnen Treibhausgas bis 2020 seinmüsse. "Mit nur 66 Millionen Tonnen weniger CO2, wie es die anderenvorschlagen, werden wir das Klimaziel 2020 sehr deutlich verfehlen.Es müssen mindestens 90 Millionen Tonnen sein", sagte Göring-Eckardt.Jetzt sei es Zeit für alle, Kompromisse zu machen.Braunkohlekraftwerke "mit einer Leistung von mindestens achtGigawatt" müssten abgeschaltet werden. Der Kohleausstieg dürfe "nichtals eine Art Selbstverpflichtung der Kraftwerksbetreiber organisiertwerden", weil dies zu unverbindlich sei. "Wir haben für unsereKlimapolitik im Übrigen die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns, daszeigen aktuelle Umfragen, sogar die Menschen in den Bundesländern mitKohleabbau sind mehrheitlich für den Kohleausstieg", sagte dieGrünen-Politikerin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell