Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende KatrinGöring-Eckardt hat die Union aufgefordert, beim großenJamaika-Streitthema Migration und Familiennachzug von Flüchtlingenihre eigenen Werte zu beherzigen. "Ich sage vor allem der CSU: Jetztmacht euch doch mal locker. Schließlich ist doch gerade für die Uniondie Familie ein Wert an sich", sagte sie der in Düsseldorferscheinenden Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Der CDU-PolitikerJens Spahn denke an die richtige Gruppe, wenn er Familiennachzug fürjene möglich machen wolle, die sie sich gut integrierten. Es gelteaber vor allem anders herum, dass sich Menschen dann gut integrieren,wenn sie die Perspektive hätten, ihre Familie nachholen zu können undnicht ständig in Sorge um sie seien. Göring-Eckardt signalisierteUnion und FDP Kompromissbereitschaft in der Frage der besserenSteuerung und Ordnung bei der Flüchtlingsmigration. "Es kann nichtsein, dass wir illegale Migration haben", sagte sie. Zu der von derUnion angestrebten Zahl, dass nicht mehr als 200.000 Menschen proJahr nach Deutschland kommen sollen, äußerte sich Göring-Eckardtzurückhaltend. "Mit Zahlen als eine Art Richtgröße mag man vielleichtzurechtkommen bis zu dem Moment, bis wir uns fragen, was müssen wirtun, wenn es mehr werden. Asylrecht ist eben nicht zu begrenzen." DasAsylrecht will die Union aber ausdrücklich nicht begrenzen. Dazuhaben sich CDU und CSU am 8. Oktober in einem "Regelwerk zurMigration" bekannt.