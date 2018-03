Rheinische Post: Göring-Eckardt fordert Umbenennung des Gesundheitsministeriums

Düsseldorf (ots) - Zum Auftakt des Deutschen Pflegetages hatGrünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt eine Umbenennung desGesundheitsministeriums mit dem Zusatz Pflege gefordert und den neuenRessortchef Jens Spahn (CDU) zu mehr Menschlichkeit aufgerufen. "Alsersten Schritt fordern wir, das Gesundheitsministerium zum,Ministerium für Gesundheit und Pflege' umzubenennen", sagteGöring-Eckardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Das würde dem hohen Stellenwert der Pflege gerechtwerden, fügte die Grünen-Politikerin hinzu. 2,9 Millionen Menschen inDeutschland seien pflegebedürftig, Millionen von Angehörigenbetroffen, tausende Pflegekräfte im Einsatz. "Diese Menschen müssenjetzt im Fokus der Politik stehen", sagte Göring-Eckardt. Angesichtsder jüngsten Äußerungen von Spahn zu Armut und Hartz IV sagte sie:"Ich hoffe, dass Jens Spahn in seiner neuen Funktion mehrMenschlichkeit an den Tag legt, als er es in den vergangenen Tagengetan hat." Ein guter Gesundheits- und Pflegeminister müsseempathisch sein können, so Göring-Eckardt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell