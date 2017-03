Düsseldorf (ots) - Kommentar von Julia RathkePatrioten, Rechtsnationale - und jetzt auch noch "Reichsbürger"?Das Spektrum und auch die Toleranzgrenze innerhalb der AfD sindbekanntermaßen breit. Doch spätestens bei Menschen, die sichgedanklich in den Reichsgrenzen von 1937 verorten und dieBundesrepublik samt deren Rechtsordnung nicht anerkennen, sollte jedenoch so konservative Partei klare Kante zeigen - und sich von solchenPersonen nicht nur distanzieren, sondern gänzlich trennen. Gleichesgilt für "Wissenskongresse" mit Rednern, die mit alternativen Faktenzum Zweiten Weltkrieg oder zur Asylkrise aufwarten. Auch wenn diePartei die Veranstaltungen offiziell nicht unterstützt, rückt nichtnur der Name ("Alternativer Wissenskongress"), sondern vor allem dasOrganisationsteam aus AfD-Funktionären den Kongress in die Nähe derPartei. Sollte die AfD - auf Landes- wie auf Bundesebene - politischglaubwürdig wirken wollen, reichen Lippenbekenntnisse längst nichtmehr. So wie Sensibilität im Umgang mit Extremisten nötig ist, müssenirgendwann Taten folgen, sollten sich Hinweise und Vorwürfe erhärten.Die Parteiausschlussverfahren innerhalb der AfD gegen Rechtsaußen wieBjörn Höcke sind bisher allerdings allesamt ins Leere gelaufen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell