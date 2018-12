Rheinische Post: Gladbachs Jonas Hofmann verurteilt Anfeindungen gegen Dietmar Hopp

Düsseldorf (ots) - Borussia Mönchengladbachs MittelfeldspielerJonas Hofmann hat im Vorfeld des Spiels bei der TSG 1899 Hoffenheimden Umgang vieler Zuschauer mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp scharfkritisiert. "Mir ist klar, was die eigentliche Botschaft der Fansist: Sie sind dagegen, dass ein Geldgeber einen Verein nach vornebringt, und wollen mehr Tradition. Diese Ansicht ist auch in Ordnung.Aber wie sie kundgetan wird, ist der ganz falsche Weg", sagte Hofmannder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Er wisse nicht, "obdenen bewusst ist, was Herr Hopp alles leistet. Vor ein paar Wochenhat er zum Beispiel wieder eine riesige Summe an eine Kinderklinikgespendet. Im Umkreis von Heidelberg und Hoffenheim hat der Mann inpositiver Hinsicht überall seine Finger im Spiel", sagte der26-Jährige. "Die Fans berücksichtigen das gar nicht, und das findeich sehr schade. Ich kann diese Anfeindungen gegen Herrn Hopp nichtakzeptieren und werde sie nie tolerieren." Der gebürtige HeidelbergerHofmann hat zwischen 2004 und 2011 die Jugendabteilung in Hoffenheimdurchlaufen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell