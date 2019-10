Rheinische Post: Nach Gladbach-Spiel in Istanbul: Dagdelen kritisiert behördliche Willkür

Düsseldorf (ots) - Die stellvertretendeLinken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Sevim Dagdelen, kritisiertdas Vorgehen der türkischen Polizisten gegen Fans von BorussiaMönchengladbach in Istanbul scharf. Türkische Sicherheitskräftehatten einigen der mitgereisten deutschen Fans ihre Fahnen abgenommenund ihnen den Zugang zum Stadion verwehrt. Auf den Fahnen waren unteranderem Mönchengladbacher Stadtwappen zu sehen, die christlicheSymbole wie Kreuz und Bischofsstab, aber auch den Heiligen Vituszeigen. "Die Beschlagnahme ist ein grobes Foul und muss Konsequenzenhaben. Die behördliche Willkür ist ein eklatanter Verstoß gegenUefa-Prinzipien wie Völkerverständigung und Fair Play. Wer meint,einer islamistischen Agenda im Stadion huldigen zu müssen, kannkeinen Platz in einem europäischen Fußballwettbewerb für sichbeanspruchen", sagte Dagdelen der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag).Auch Innenstaatssekretär Günter Krings, CDU-Bundestagsabgeordneteraus Mönchengladbach, übte Kritik: "Das schikanöse Verhalten dertürkischen Behörden ist inakzeptabel, und eine Entschuldigung istangezeigt. Die Uefa muss der türkischen Seite klarmachen, dass dieMitgliedschaft in einem europäischen Sportverband voraussetzt, dasseuropäische Werte und Regeln respektiert werden."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell