Düsseldorf (ots) - Familienministerin Franziska Giffey (SPD)schlägt angesichts zehntausender fehlender Pflegestellen vor, dassder Staat pflegende Angehörige für ihre Arbeit bezahlt. "Bei uns imBundesseniorenministerium denken wir über eine Art Lohnersatzleistungnach: ein Familienpflegegeld analog zum Elterngeld, das über einengewissen Zeitraum gezahlt wird", sagte Giffey in einemDoppelinterview mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Das sei kein Projekt fürdie laufende Legislaturperiode, aber eine gesellschaftlicheZukunftsaufgabe. "Bis 2050 wird es Prognosen zufolge 4,5 MillionenPflegebedürftige geben. Ein Familienpflegegeld würde das Pflegesystemauch insgesamt entlasten. Diejenigen, die zu Hause von Angehörigenbetreut werden, müssen nicht in Heimen und nur zum Teil vonambulanten Diensten versorgt werden." Pflegende Angehörige müsstenoft finanzielle Einbußen hinnehmen. Das mögliche zinslose Darlehenwerde nicht gut angenommen. Spahn entgegnete, die Regierung habe vielgetan, die Ausgaben der Pflegeversicherung hätten sich in den letztenzehn Jahren fast verdoppelt. "Pflegegeld wäre eine zusätzlichemilliardenschwere Leistung. Das ist das Problem der Sozialdemokratie:Die Grundrente ist noch nicht finanziert, keiner weiß, wo die nötigenMilliarden herkommen sollen - und doch werden schon immer weitereVersprechungen ins Schaufenster gelegt, die keiner erfüllen kann."Die Pflege bleibe eine familiäre Aufgabe, bei der die Gesellschaftunterstütze. Er habe größten Respekt vor pflegenden Angehörigen. Essollten aber keine unerfüllbaren Hoffnungen geweckt werden. Spahnsprach aber von einem "riesigen Bedarf" an Pflegekräften. "Wenn alleStellen besetzt würden, die finanziert werden könnten, sind eswahrscheinlich deutlich mehr als 50.000."