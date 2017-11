Rheinische Post: Gewerkschaftschef Baublies droht Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Düsseldorf (ots) - Die Stimmung zwischen Lufthansa undGewerkschafter hat sich deutlich abgekühlt. Nicoley Baublies, Chefder Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL) und zugleichTarifvorstand der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation (Ufo),sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe): "Selbst in den jetzigen Rekordzeiten wird weitermit Druck und Kostendiskussionen gearbeitet. Zugleich ist dereinstige Korpsgeist der Lufthanseaten gar nicht mehr erwünscht, wirdvielmehr als Nostalgie abgetan." Lufthansa-Chef Carsten Spohr undsein Team arbeiteten mit Ausgründungen und Verlagerungen und hofften,dass die Gewerkschaften dem nichts entgegenzusetzen haben und dieBeschäftigten dann schön kuschten, sagte Baublies und kündigteschärfere Reaktionen an. Auf die Frage, ob dies auch Streiks bedeute,sagte er: "Durchaus. Wir waren als Ufo immer daran interessiert,Dinge auf dem Verhandlungsweg zu klären, und haben das auch guthinbekommen. Statt das wertzuschätzen, reagiert das Management ehermit Revanchismus und Zurückrudern. Kein guter Weg, aber wenn sieMachtspielchen wollen, werden wir uns dem nicht verwehren."