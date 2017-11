Rheinische Post: Gewerkschaft beklagt Schädlinge und Mäuse in Polizeigebäuden

Düsseldorf (ots) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht dieGesundheit der Beamten in NRW durch marode Polizeigebäude gefährdet.GdP-Landeschef Arnold Plickert sagte der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe): "Die Arbeitsbedingungen sindteilweise unhaltbar und gesundheitsgefährdend." Eine Mängelliste derGdP, die der Rheinischen Post vorliegt, zählt landesweit 18Liegenschaften mit besonders drängenden Problemen auf. Stellenweisemüssen sich der Liste zufolge 25 Polizisten eine mobile Duscheteilen. Die Liste beklagt Schimmel und Schädlingsbefall, starkeGeruchsbelästigungen sowie Mäuse. Das NRW-Innenministerium räumt denSanierungsstau ein. Ein Sprecher sagte: "Innenminister Herbert Reulhat diese strukturelle Unterfinanzierung der Polizei-Immobilien durchdie Vorgängerregierung in Höhe von etwa 700 Millionen Euro nachseiner Amtsübernahme selbst aufgedeckt."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell