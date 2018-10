Rheinische Post: Gewerkschaft der Polizei fürchtet Überforderung der Polizei wegen Kontrolle von Diesel-Fahrverboten

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Bei der Gewerkschaft der Polizei gibt es dieSorge, dass die zunehmenden Diesel-Fahrverbote die ohnehin schwierigePersonallage noch verschärfen können. "Die Polizei hat schon so vieleAufgaben. Wenn wir nun auch noch die wachsende Zahl an Fahrverbotenfür Diesel kontrollieren müssen, dann werden andere wichtige Aufgabendarunter leiden, wie beispielsweise die Bekämpfung von Kriminalitätund von unfallträchtigem Fehlverhalten im Straßenverkehr", sagte derVorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Der Umweltschutz sei sehrwichtig, betonte Malchow. Er könne aber nicht auch noch an derPolizei hängen bleiben, während sich politisch nichts bewege.