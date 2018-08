Rheinische Post: Gesetzentwurf zur Organspende: Bessere Organisation, mehr Geld

Düsseldorf (ots) - Mit klaren Organisationsstrukturen und einerbesseren Vergütung für die Kliniken will Gesundheitsminister JensSpahn (CDU) die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen. Diesgeht aus einem Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriumshervor, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt.Mit der Neuregelung würden "die strukturellen und finanziellenVoraussetzungen in den Entnahmekrankenhäusern geschaffen, um dieOrganspendezahlen nachhaltig zu erhöhen", heißt es im Gesetzentwurf.Die Transplantationsbeauftragten in den Kliniken sollen mehr Zeit fürihre Arbeit und intern eine stärkere Stellung erhalten, dieEntnahmekrankenhäuser sollen für die Organspenden und für dasVorhalten der Infrastruktur besser bezahlt werden. Schließlich sollein flächendeckendes Berichtssystem offenlegen, ob die Klinikentatsächlich die Chancen für Organspenden auch wahrnehmen. DasHauptproblem sei nicht die Spendenbereitschaft. "Ein entscheidenderSchlüssel liegt vielmehr bei den Kliniken. Ihnen fehlen häufig Zeitund Geld, um mögliche Organspender zu identifizieren", heißtes aus dem Ministerium. "Zunehmende Arbeitsverdichtung im klinischenAlltag auf den Intensivstationen und die fehlende Routine führendazu, dass die Gemeinschaftsaufgabe Organspende nicht wahrgenommenwird", beschreibt der Gesetzentwurf die Problemlage. Auch kleineKrankenhäuser sollen Organe bei Verstorbenen entnehmen können. Damiteine Organspende überhaupt möglich ist, muss der "nicht behebbareAusfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und desHirnstamms festgestellt werden". Damit dieser Befund auch inkleineren Kliniken festgestellt werden kann, sieht SpahnsGesetzentwurf einen bundesweiten beratenden neurologischenBereitschaftsdienst vor.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell