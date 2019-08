Rheinische Post: Gerhard Richter will sein Museum lieber in Berlin als in Köln

Düsseldorf (ots) - Wende in der Diskussion um einGerhard-Richter-Museum: Der 87-jährige Künstler trifft sich nachInformationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) in derkommenden Woche mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), ummit ihr über die Gründung eines Richter-Saals im künftigen BerlinerMuseum der Moderne zu beraten. Richter würde dort "in drei großenRäumen" Werke aus sämtlichen Schaffensperioden zeigen. "Das wäreprima", sagte er der Zeitung. Die Arbeiten stammen aus seiner 50Werke umfassenden privaten Sammlung; das Gebäude soll 2020 fertigwerden. Der frühere Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma hatteangeregt, in Köln ein eigenes Museum für Richters Kunst zu bauen. Der"Rheinischen Post" sagte Richter jetzt unmissverständlich: "Ich willkein eigenes Haus." Die Debatte nannte er Sommertheater und sagte:"Das war nicht schön. Aber es war gut gemeint."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell