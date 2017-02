Rheinische Post: Generalkonsulate widersprechen GEW-Vorwürfen

Düsseldorf (ots) - Die türkischen Generalkonsulate in NRWwidersprechen den Spitzel-Vorwürfen der Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft (GEW). "Am 22. Januar fand bei uns in Essen überhauptkeine Veranstaltung statt. Der Vorwurf ist schlichtweg nicht korrekt.Auch wurde bei anderen Veranstaltungen um dieses Datum herum nichtdie Tagesordnung geändert, wie es geschildert wurde", sagte MustafaKemal Basa, Generalkonsul der türkischen Vertretung in Essen, der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). ImDüsseldorfer Konsulat soll es eine solche kritische Zusammenkunftebenfalls nicht gegeben haben. "Wir organisieren regelmäßig Treffenfür türkische Eltern und Lehrer. In diesen geht es aberausschließlich um Bildungsfragen. Der Vorwurf der GEW ist einebewusste Entstellung der Arbeit der türkischen Konsulate", sagte diestellvertretende Generalkonsulin Nesrin Tuncay der Zeitung. NachErkenntnissen der GEW haben türkische Konsulate bei"Informationsveranstaltungen" am 22. Januar türkischstämmige Lehrerund Eltern angestiftet, Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan zumelden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell