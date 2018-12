Rheinische Post: Generalbundesanwalt Peter Frank: Terrorgefahr unabhängig von Flüchtlingsbewegung 2015

Düsseldorf (ots) - Der Generalbundesanwalt hält eine Verknüpfungvon Terrorgefahr und Flüchtlingen für unzulässig. "IslamistischerTerrorismus ist nichts, was erst im Jahr 2015 nach Deutschlandgekommen ist", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). "Es wäre daher völlig verfehlt, jeden Flüchtling zuverdächtigen, ein islamistischer Terrorist zu sein", sagte Frank. DerAnschlag auf das World-Trade-Center in New York am 11. September 2001sei in Deutschland geplant worden. Frank erinnerte außerdem an dieKofferbomber 2006, die Sauerland-Gruppe 2007, den vereiteltenAnschlag der "Düsseldorfer Zelle" 2001 und den versuchten Anschlagauf den Hauptbahnhof Bonn 2013: "Das alles geschah unabhängig von derFlüchtlingsbewegung 2015." Allerdings wisse seine Behörde auch, dassder IS die Flüchtlingsbewegung missbraucht und auf diesem WegePersonen nach Westeuropa geschleust habe.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell