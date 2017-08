Rheinische Post: Gemeindebunds-Geschäftsführer Landsberg fordert Präventionszentren gegen IS-Terror für Bürger-Hinweise

Düsseldorf (ots) - Gemeindebunds-Geschäftsführer Gerd Landsberghat als Reaktion auf die Terroranschläge in Barcelona die Einrichtungvon Präventionsstellen in allen deutschen Kreis-Polizei-Stellengefordert. "Wir brauchen dringend mehr Warnhinweise aus derBevölkerung, insbesondere aus der muslimischen Bevölkerung, umRadikalisierungen von Mitbürgern rechtzeitig zu erkennen", sagteLandsberg der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Deshalb fordern wir, in allenKreis-Polizeibehörden möglichst flächendeckend Präventionszentren mitzwei, drei Mitarbeitern einzurichten", sagte der Hauptgeschäftsführerdes Städte- und Gemeindebunds. "Sie sollen Ansprechpartner undAnlaufstelle für alle Bürger sein, die verdächtige Veränderungen beiihren Nachbarn melden möchten", sagte Landsberg. IS-Terroristensuchten sich auch in Deutschland immer wieder Ziele, mit denen sieinternational den größten medialen Erfolg erzielten. " InDeutschland ist das natürlich an erster Stelle Berlin. Aber auchStädte wie Hamburg, München, Frankfurt, Köln oder kleinere Städtestehen sicher auch im IS-Fokus", sagte Landsberg.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell