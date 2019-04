Rheinische Post: Gefährliche Mentalität

Düsseldorf (ots) - Von Antje HöningBayer war einmal der wertvollste deutsche Konzern, hattefriedliche Aktionäre und Arbeitnehmer, die auch in Krisenzeitenzusammenstanden. Nach dem Misstrauensvotum gegen den Vorstand ist derKonzern ein Krisenfall. Was hilft es, dass die Monsanto-Übernahmeindustrielle Logik hat, wenn der Bayer-Vorstand nicht überzeugen kann- weder die Gerichte, die über Glyphosat und milliardenschwereStrafen urteilen, noch die Aktionäre, deren Depots nur noch halb soviel wert sind? Mindestens kommunikativ hat sich der Konzernübernommen, die Leverkusener Wagenburg-Mentalität ist Teil desProblems. Die Mehrheit der Bayer-Aktionäre hat dem Vorstand um WernerBaumann das Misstrauen ausgesprochen. Doch noch schützt ihn derAufsichtsratschef und die Tatsache, dass sein Rauswurf nichts ändernwürde. Bayer hat keinen Plan B zum Monsanto-Deal, aber vieleBaustellen. Hinwerfen wie bei Thyssenkrupp wird das Führungsduonicht. Lockt die Vertrauenskrise aber aggressive Investoren an, dienicht nur Denkzettel verpassen wollen, droht die Zerschlagung. Dasist jenseits der Führungskrise das eigentliche Problem.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell