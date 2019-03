Rheinische Post: Bei Galeria Karstadt Kaufhof wackeln 5500 Jobs

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Bei der fusionierten Warenhauskette GaleriaKarstadt Kaufhof sind offenbar deutlich mehr Arbeitsplätze in Gefahrals bisher bekannt. Nach internen Planzahlen erwäge dieKonzernleitung den Abbau von 5500 Stellen, schreibt die in Düsseldorferscheinende "Rheinische Post" (Mittwoch) und beruft sich dabei aufUnternehmenskreise. Den bisherigen Angaben zufolge will der neueWarenhauskonzern 2600 Vollzeitstellen streichen, was ungefähr 4000Stellen entspräche. Galeria Karstadt Kaufhof äußerte sich auf Anfragenicht zu dem Bericht. Stefanie Nutzenberger, Vorstandsmitglied derGewerkschaft Verdi, warf der Unternehmensspitze vor, derWarenhausbetreiber solle offensichtlich "kaputtgespart werden".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell