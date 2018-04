Rheinische Post: Der Fußball belügt sich = Von Stefan Klüttermann

Düsseldorf (ots) - Es nötigt einem fast schon Respekt ab, wieHans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ohne zu lachen behauptet, Doping bringeim Fußball nichts. Obwohl: Am Ende glaubt der Arzt des FC Bayern undder Nationalmannschaft das sogar wirklich. So abwegig ist das nicht.Viele Verantwortliche scheinen tatsächlich überzeugt zu sein, dassihr Sport in einem Meer voller dopinganfälliger Sportarten eine Inseldes sauberen Wettkampfes ist. Und genau das ist für einen logischdenkenden Menschen absurd. Warum sollte gerade das MilliardengeschäftFußball immun dagegen sein, Mittel zu benutzen, die Spielerausdauernder machen, schneller, kräftiger, weniger schmerzempfindlichund zügiger wieder gesund? Und der Fußball ist erwiesenermaßen nichtdopingfrei. Mehrere Hundert Fälle von Dopingvergehen sinddokumentiert. Anstatt also weiter die Mär vom sauberen Fußball zuerzählen, täte der Fußball gut daran, seine Anfälligkeit einzusehenund sich schon allein ob seiner Bedeutung an die Spitze einesunabhängigen Anti-Doping-Kampfes zu stellen. So dumm, wieMüller-Wohlfahrt denkt, sind Fans nicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell