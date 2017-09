Rheinische Post: Führende Sozialdemokraten schreiben Brandbrief an Merkel

Düsseldorf (ots) - Kurz vor dem Diesel-Gipfel am kommenden Montagstellen führende Sozialdemokraten in einem persönlichen Brief"Mindestanforderungen" an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). DerBrief liegt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe) vor. Darin fordern die Unterzeichner - Martin Schulz(SPD-Chef) und Sigmar Gabriel (Bundesaußenminister), dieRegierungschefs von Rheinland-Pfalz (Malu Dreyer) und Niedersachsen(Stephan Weil) sowie die Bürgermeister von Hamburg (Olaf Scholz),Berlin (Michael Müller), München (Dieter Reiter) und Gelsenkirchen(Frank Baranowski) -, dass die beim letzten Diesel-Gipfel vom 2.August "zugesagten Bundesmittel von 250 Millionen Euro für den Fonds,nachhaltige Mobilität für die Stadt' noch im Haushaltsjahr 2017 vomBundesfinanzminister bereitgestellt werden". Mittel in gleicher Höhevon der Automobilindustrie solle der Bundesverkehrsministersicherstellen. Erste Auszahlungen an die Kommunen müssten noch imlaufenden Jahr erfolgen. Für gewerblich genutzte Elektrofahrzeugeschlagen die Sozialdemokraten Sonderabschreibungen vor, außerdemsolle die Bundesförderung für den Rad- und Fußverkehr ausgebautwerden. Die Kommunen sollen das Recht bekommen, bei der Vergabe vonLizenzen für Taxen und Linienbusse ökologische Kriterien anzulegen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell