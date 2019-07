Rheinische Post: Freitag: Staat im Kampf gegen Doping unverzichtbar

Düsseldorf (ots) - Dagmar Freitag, Vorsitzende desSportausschusses im Deutschen Bundestag, begrüßt dieländerübergreifende Aktion gegen den internationalen Handel mitDoping-Präparaten. "Nur so geht es. Diese bislang beispiellose Aktionzeigt, dass staatliche Ermittlungsbehörden - national wieinternational - im Kampf gegen Doping schlichtweg unverzichtbarsind", sagt die SPD-Politikerin der Düsseldorfer "Rheinische Post"(Mittwoch). "Nur sie haben die erforderlichen Befugnisse und imvorliegenden Fall auch die internationale Vernetzung, umschlagkräftig gegen die Dopingmafia vorzugehen. Wenn man allein dasVolumen der jetzt sichergestellten Substanzen betrachtet, wird klar,dass wir es hier mit Wirtschaftskriminalität in beträchtlichem Ausmaßzu tun haben. Freitag erhofft sich auch ein gesellschaftlichesUmdenken: "Vielleicht dient die Berichterstattung auch dazu,wenigstens den ein oder anderen Konsumenten zum Nachdenken zubringen, ob er seine Gesundheit für ein bisschen Muskelmasse mehrwirklich ruinieren möchte mit der Einnahme von Substanzen, die unterobskuren Umständen in Untergrundlaboren zusammengepanscht werden."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell