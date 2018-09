Rheinische Post: Frauenrenten sind in vier Jahren um 31 Prozent gestiegen

Düsseldorf (ots) - Die durchschnittlichen Rentenbezüge von Frauen,die neu in Rente gehen, sind in den vergangenen vier um 31 Prozentgestiegen. Betrugen sie 2013 noch rund 546 Euro, sind sie bis 2017auf rund 716 Euro angewachsen. Das geht aus Daten derRentenversicherung hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag) vorliegen. "Grund für den Anstieg ist vor allem dieEinführung der Mütterente in 2014", heißt es als Erklärung dazu vonder Deutschen Rentenversicherung. Die inzwischen höheren Frauenrentensind allerdings nicht alleine auf die gestiegenen Mütterrentenzurückzuführen. Wirkung zeigten auch die relativ hohenRentenanpassungen in den letzten Jahren, hieß es von derRentenversicherung. Darüber hinaus zahlten Frauen im Schnitt längerBeiträge zur Rentenversicherung, da die Möglichkeiten einesvorzeitigen Rentenbezugs begrenzt wurden, etwa wegen des Auslaufensder Altersrente für Frauen. Positiven Einfluss auf die Höhe der Rentehabe auch die gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen. DieDurchschnittsrente sei zudem nicht sehr aussagekräftig, was dieGesamtabsicherung von Frauen angehe, betonte die Rentenversicherung.Zahlreiche Frauen seien auch anderweitig abgesichert, etwa durch denEhepartner oder anderes Einkommen.Zum 1. Juli 2014 hatte die damalige Bundesregierung allen Müttern(und Vätern) mit vor 1992 geborenen Kindern pro Kind den Gegenwerteines zusätzlichen Rentenpunkts für ihre Erziehungsleistunggutgeschrieben. In der Rente entspricht das aktuell pro Kind undMonat 32,03 Euro im Westen (Ost: 30,69).Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell