Rheinische Post: Frauenanteil bei Regierungsbeauftragten hat sich halbiert

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat bei der Auswahl ihrerBeauftragten und Koordinatoren Männer stark bevorzugt. NachBerechnungen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe) stieg die Zahl dieser Posten von 32 auf 33, zugleichnahm jedoch die Zahl der mit besonderen Themen im Regierungsauftragberufenen Frauen von 14 auf sieben ab. Der Frauenanteil sank damitvon 43,7 Prozent in der Vorgänger-Regierung auf 21,2 Prozent. Als"fatales Signal" verurteilte Grünen-Fraktionschefin KatrinGöring-Eckardt diese Entscheidungen. "Wie will diese Bundesregierungglaubwürdig von der Wirtschaft mehr Frauen in Führungspositionenfordern, wenn sie selbst im Jahr 2018 mit schlechtem Beispielvorangeht?", sagte Göring-Eckardt. Die Vorsitzende der Gruppe derFrauen in der Union, Yvonne Magwas, kritisierte mangelndeFrauenpräsenz in der Breite des Parlaments. Das hänge mit dermangelnden Aufstellung von Frauen als Direktkandidatinnen zusammen.Die Landesverbände müssten jetzt bereits damit beginnen, Frauen fürdie Bundestagswahl 2021 zu unterstützen und aufzubauen. "Das werdenwir einfordern", kündigte Magwas an.