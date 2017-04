Rheinische Post: Frank Elstner sieht im TV zu viele Nachahmer am Werk

Düsseldorf (ots) - Der TV-Produzent Frank Elstner (74) sieht einGrundproblem des Fernsehens darin begründet, dass die Mehrheitderjenigen, die Fernseherfolg zu verantworten haben, Nachahmer sind."Es macht einer eine gute Kochsendung, also machen zehn andere aucheine und hoffen, ihre wird noch besser. Das besetzt Sendeplätze fürKreativität", sagte Elstner der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Kurz vor seinem 75. Geburtstagbezeichnet sich der "Wetten, dass..?"-Erfinder zudem nicht alsglücklichen Menschen. "Wenn ich die politische Situation sehe, in derwir leben, da kann man nicht glücklich sein. Da kann man nur gespanntsein und auf Wunder hoffen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell