Rheinische Post: Fortuna will Publikumsliebling Lambertz zurückholen

Düsseldorf (ots) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf willVereinslegende Andreas Lambertz zurückholen. "Wir beschäftigen unsbereits länger mit der Idee, Lumpi zurück zur Fortuna zu holen undihm eine Rolle als Führungsspieler in unserer U23 zu übertragen",bestätigte Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer auf Anfrageder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe)."Diesbezüglich haben wir bereits Gespräche mit ihm geführt, die wirin den kommenden Wochen fortführen werden. Allerdings hat AndreasLambertz auch andere Optionen, die er zurzeit prüft. Deshalb liegtdie Entscheidung, ob er zur Fortuna zurückkehrt, auch bei ihm."Konkret soll Lambertz ein hoch dotiertes Angebot des RegionalligistenKFC Uerdingen vorliegen. Lambertz spielt bei Zweitligist DynamoDresden sportlich keine Rolle mehr, der Vertrag läuft am Saisonendeaus. Lambertz selbst, der von 2003 bis 2015 315 Spiele für Düsseldorfvon der Oberliga bis zur Bundesliga absolviert hat, kann sich eineRückkehr sehr gut vorstellen: "Das wäre schon eine ziemlich verrückteSache, wenn sich so der Kreis schließen würde", sagte Lambertz derRedaktion. "Ich bin für alles gesprächsbereit. Es ist vielesdenkbar."