Rheinische Post: Fortuna-Vorstandsboss Schäfer attackiert Hannover-Präsident Martin Kind

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef RobertSchäfer hat sich deutlich zur 50+1-Klage von Martin Kind, Präsidentvon Hannover 96, geäußert. "Klar ist: Der Rechtsrahmen, den wir unsin der Solidargemeinschaft im Fußball gegeben haben, der gilt. Auchwenn einem vielleicht nicht jede Entscheidung oderKonsequenz passt. Das geht uns auch manchmal so, aber dashaben wir dann auch zu akzeptieren. Das gilt natürlich auch fürHerrn Kind", sagte Schäfer der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag).Nachdem die Deutsche Fußball-Liga Hannovers Präsident keineAusnahmegenehmigung in Bezug auf die 50+1-Regel zugestehen wollte,zieht Kind nun vor das Schiedsgericht des DFB, die letzte juristischeInstanz im Fußball. "Hannover 96 profitiert in vielen Bereichen vonder Solidargemeinschaft des Fußballs, von der gemeinschaftlichenTV-Geld-Vermarktung bis zu den beschleunigten Verfahren derSportgerichtsbarkeit. Gerade dann gehört es aber genauso dazu, eineEntscheidung des Schiedsgerichtes anzuerkennen, auch wenn sie einemmal nicht passt. Wenn ein Schiedsgericht im laufendenVerfahren eine Entscheidung gegen 96 trifft,dann sollte man das auch akzeptieren. Für eigeneInteressen das Gesamtsystem infrage zu stellen, istunsolidarisch", sagte Schäfer.Weil Kind zwischenzeitlich dennoch bereits erwirkt hat, derInvestorenseite in Hannover mehr Einfluss auf die ausgegliederte KGaAzu verschaffen als ihr zusteht, drohen Sanktionen seitens der DFL.Selbst die Bundesliga-Lizenz sei gefährdet, berichtete die "SportBild". Schäfer dazu: "Ich hoffe, dass die Liga, wenn sie einenVerstoß gegen 50+1 feststellt, konsequent undklar handelt. Denn das wird entscheiden, ob 50+1 wirklichBestand haben kann."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell