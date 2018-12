Rheinische Post: Fortuna Düsseldorfs Satzung ist veraltet

Düsseldorf (ots) - Die Satzung von Fußball-Bundesligist FortunaDüsseldorf befindet sich nicht in ihrer aktuellen Form imVereinsregister des Amtsgerichts. Der Aufsteiger bestätigte, dassentsprechende Eintragungen 2016 nicht erfolgt waren. "Wir haben dieSatzungsänderungen zwar fristgerecht eingereicht. Wir wissen bislangaber nicht, warum die Änderungen dann nicht im Vereinsregisterauftauchten. Wir lassen das derzeit prüfen", sagte FortunasMediendirektor Thomas Gassmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag).Vorstandschef Robert Schäfer geht aber nicht davon aus, dassinfolge des Versäumnisses die Beschlüsse der Mitgliederversammlungender Jahre 2017 und 2018 unwirksam sind. "Letzlich haben wir bei derEinladung zur Mitgliederversammlung genau das umgesetzt, was dieMitglieder im Jahr 2017 beschlossen haben. Unabhängig davon haltenwir die Durchführung der Mitgliederversammlung in jedem Fall fürwirksam." Fortunas Mitglieder hatten 2017 unter anderem beschlossen,dass Einladungen auch per E-Mail verschickt werden dürfen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell