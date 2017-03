Rheinische Post: Forschungsinstitut Prognos entwirft Zukunftsstrategie für NRW / Radschnellweg für das ganze Land vorgeschlagen

Düsseldorf (ots) - Die Forschungsinstitut Prognos hat in einerAnalyse untersucht, wie es mit dem Land NRW nach der Landtagswahl imMai weitergehen soll. Über den "Zehn-Punkte-Plan für NRW" berichtetdie in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagsausgabe).Für einen besseren Personenverkehr in NRW schlägt Prognos einekomplette Verknüpfung aller Verkehrsverbünde in NRW per APP vor;außerdem sollte es ein Netz für Fahrradschnellwege für das ganzeLand geben. Axel Seidel, Chef von Prognos NRW, sagt: "Wir braucheneine App, mit der Kunden Fahrkarten quer durch alle Verkehrsverbündekaufen können." Und: "Auf Dauer sollte NRW ein integriertesRadschnellwege-Netz mit entsprechender E-Infrastruktur anpeilen.Pedelecs und E-Bikes werden auch bei Pendlern immer beliebter."Beim Wohnungsbau sollten Städte und Umlandgemeinden engerzusammenarbeiten, um Wohnungsnot zu verhindern - sonst würden bis2030 in der Region Düsseldorf 10.000 Wohnungen fehlen, rund um Kölnsogar 75.000 Wohnungen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell