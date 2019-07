Rheinische Post: Flugsicherung registrierte in diesem Jahr bereits 70 Behinderungen durch Drohnen

Düsseldorf (ots) - Die Bedrohung des Luftverkehrs durch Drohnenbesteht auf hohem Niveau auch in diesem Jahr fort. Wie dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag) unter Berufung auf dieDeutsche Flugsicherung berichtet, wurden in den ersten sechs Monatenbereits 70 Behinderungen registriert, 48 davon (69 Prozent) sogar imAn- und Abflugbereich eines Flughafens. Mit 15 Meldungen war derFlughafen in Frankfurt wieder in besonderem Maße betroffen, danachfolgten München mit sechs, Berlin-Tegel, Hamburg und Düsseldorf mitjeweils fünf Meldungen. Auch im Bereich kleinerer Flughäfen wie Bonnoder Münster gab es jeweils eine solche gefährliche Begegnung, inPaderborn sogar zwei. Die Drohnen-Behinderung des Flugverkehrs warvon 14 Fällen im Jahr 2015 auf 158 im vergangenen Jahrhochgeschnellt. Die 70 registrierten Drohnen in der ersten Hälftedieses Jahres weisen auf einen weiterhin extrem hohen Gefährdungsgradhin. Dabei kommt es nach Angaben der Flugsicherung sogar zuSichtungen von Drohnen oberhalb von 3000 Metern.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell