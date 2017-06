Rheinische Post: Flughafenverband hofft auf Air-Berlin-Bürgschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Düsseldorf (ots) - Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlinbekommt Unterstützung vom Flughafenverband ADV. "Ich kann nur hoffen,dass dem gestellten Bürgschaftsantrag entsprochen wird", sagteADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe): "Eine zweite große deutscheAirline im Markt wäre wünschenswert - gerade aus Sicht derReisenden." Air Berlin hatte am Donnerstag mitgeteilt, man habe beiden Landesregierungen von Berlin und NRW eine Voranfrage auf Prüfungeines Bürgschaftsantrags gestellt. "Air Berlin befindet sich in einerschwierigen Situation", sagte Ralph Beisel der Redaktion: "AuchPassagiere waren zuletzt von operativen Problemen der Airlinebetroffen."