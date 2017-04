Rheinische Post: Flughafen Düsseldorf erwartet für die Osterferien erstmals rund eine Million Passagiere

Düsseldorf (ots) - Den zwei größten Flughäfen von NRW steht einregelrechter Osterboom mit deutlich steigenden Passagierzahlen bevor.Das berichtet die "Rheinische Post" (Montagausgabe) unter Verweis aufeine exklusive Berechnung des Deutschen Zentrums für die Luft- undRaumfahrt (DLR) für die Redaktion. Hoben im vergangenen Jahr laut DLRin Düsseldorf während der Osterferien (18. März bis 3. April) 4037Jets ab, werden es in diesem Jahr (7. bis 23. April) 4875 Maschinensein, also fast 20 Prozent mehr. Der Flughafen Düsseldorf erklärt aufAnfrage, dass erstmals "ungefähr eine Million Passagiere" für dieOsterferien erwartet werden. 2016 flogen während der Osterferien-Zeit954.000 Passagiere ab der NRW-Landeshauptstadt ab. Am Flughafen Kölnstarteten laut DLR im vergangenen Jahr 1899 Jets im genanntenZeitraum, dieses Jahr werden es 2129 sein. Begünstigt wird der"Osterboom" laut dem Bericht zum einen davon, dass die Osterferien indiesem Jahr relativ spät liegen. Zudem gilt seit Ende März derSommerflugplan mit einem höheren Angebot.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell