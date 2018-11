Rheinische Post: Flixbus-Chef verlangt Busbahnhof in Kölner City

Düsseldorf (ots) - Das Unternehmen Flixbus hat die KölnerStadtverwaltung aufgefordert, Fernbusse wieder in der Innenstadt zuerlauben. In einem Brief, aus dem die Düsseldorfer "Rheinische Post"(Dienstag) zitiert, schreibt Flixbus-Geschäftsführer AndréSchwämmlein an Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker: "Alseinzige Millionenstadt Europas verzichtet Köln auf eine angemesseneFernbusanbindung." In ganz Europa sei die Fernbusnutzung rasantgewachsen, in Köln hingegen lägen die Verbraucherzahlen deutlichunter dem Niveau von 2015. "Derzeit liegen die Haltestellen im RaumKöln klar unter den Verbraucherzahlen von Düsseldorf, Freiburg oderKarlsruhe - obwohl diese Städte nicht einmal annähernd so vieleEinwohner haben", schreibt Schwämmlein.Seit 2015 wird der Fernbus-Verkehr in Köln über den FlughafenKöln/Bonn abgewickelt, einen Zentralen Omnibus-Bahnhof in derInnenstadt gibt es hingegen nicht. "Es ist nötig, dass in Köln einevorurteilsfreie Diskussion über die Zukunft der Fernlinienanbindungstattfindet", schreibt Schwämmlein. Ziel müsse es sein, "Köln zurückauf eine international konkurrenzfähiges Verkehrsniveau zu bringen".Dazu macht der Flixbus-Chef mehrere Vorschläge: So regt er unteranderem an, den Busbahnhof Breslauer Platz wiederzueröffnen. Dies sei"nötig und umsetzbar". Denkbar sei auch eine Standortsuche für einenneuen Zentralen Omnibus-Bahnhof im Innenstadtgebiet. Schwämmleinzufolge ist eine denkbare Lösung, ein Gebäude zu errichten, das imErdgeschoss einen Fernbusbahnhof vorsieht. Vergleichbare Lösungenfunktionierten in München und Mannheim. In Leipzig werde ein mitFernbusbahnhof integrierter Hotelkomplex am Hauptbahnhof privatfinanziert gebaut. In Dresden, Rostock oder Bremen seien solcheProjekte - ebenso am Hauptbahnhof - geplant.Ein Sprecher der Stadt erklärte, dass sich an der seinerzeit soeingerichteten Situation nichts verändert habe. "Sollte also zumBeispiel von Seiten der Politik - was die Verwaltung nichteinschätzen kann - keine Initiative ergriffen werden, wird auch dieVerwaltung an der gewählten Lösung festhalten."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell