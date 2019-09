Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung sieht erhebliche Risikenfür die Stabilität des Finanzsystems durch die Pläne desUS-Unternehmens Facebook, die neue virtuelle Währung "Libra"einzuführen. Es seien Auswirkungen auf Banken, die Stabilität desZahlungsverkehrs und Schwellenländer zu erwarten, heißt es in derAntwort des Finanzministeriums auf eine kleine Anfrage derGrünen-Fraktion, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag)vorliegt. Zudem könnte "Libra" einen gefährlichen "Bank-Run", alsodas massenweise Abheben von realem Geld auslösen, schreibt dasFinanzministerium. "So ist es vorstellbar - analog zu Vorgängen beiGeldmarktfonds in der Finanzkrise -, dass massive und abrupte,Rückgaben' von Libra den Reservefonds der Libra Association dazuveranlassen, in großem Umfang Einlagen bei Geschäftsbanken abzuziehenoder die zur Deckung gehaltenen Staatsanleihen zu verkaufen", heißtes in der Antwort. "Die EU-Staaten sollten sich schleunigst Gedankenmachen, wie das offensichtliche Bedürfnis nach digitalen Währungenbedient werden kann", sagte Grünen-Politiker Danyal Bayaz. Fürvirtuelle Währungen müssten die gleichen Regeln gelten wie fürherkömmliche Währungen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell