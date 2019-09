Rheinische Post: Finanzminister Scholz sagt Altschuldenhilfe des Bundes für rund 2500 Städte zu

Düsseldorf (ots) - Der Bund ist nach den Worten vonBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereit, zum Abbau derAltschulden von rund 2500 Kommunen in Deutschland spürbarbeizutragen. "Es gibt eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden, dieso hoch verschuldet sind, dass sie allein nicht mehr aus derAltschuldenfalle herauskommen", sagte Scholz der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). "Diesen Kommunen müssen wir gemeinsamwieder die Luft zum Atmen schaffen, also die Möglichkeit zuinvestieren", sagte der Finanzminister. "Wir reden über etwa 2500hochverschuldete Kommunen, die wir wieder handlungsfähig machenwollen", so Scholz. Darüber müsse sich der Bund im Bundesrat mitallen Ländern verständigen, "denn die anderen 8500 Gemeinden imDeutschland würden ja keine zusätzliche Hilfe erhalten", sagte derSPD-Politiker. "Der Bund ist bereit, sich ordentlich einzubringen",betonte Scholz. "Die Länder müssen ihren Teil tragen und zugleichdafür sorgen, dass das Schuldenproblem danach nicht wiederauftaucht", sagte er. In einigen Ländern werde es immer Gemeindengeben, die in gewissem Umfang dauerhaft auf die Solidarität ihrerLandesregierung und der übrigen Kommunen angewiesen seien.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell